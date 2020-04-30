Мозаику с изображением Путина демонтировали в храме Минобороны

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Мозаичное изображения главы государства Владимира Путина в Кубинке в храме Минобороны РФ было демонтировано, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее в СМИ появилась информация, что на стенах главного храма ВС России в Кубинке создается мозаика с портретом Путина. Позднее настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан заявил, что традицией храма является изображение на его стенах исторических личностей. Председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин отметил, что появление Путина и главы Минобороны России Сергея Шойгу на мозаике храма не согласовывалось с ними.

Газета отмечает, что храм ВС России строится на добровольные пожертвования. Его открытие планировалось к 9 мая, однако оно было отложено на неопределенный срок из-за коронавируса.

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