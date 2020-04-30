В Москве из-за коронавируса перенесли дату отключения горячей воды

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Власти Москвы скорректировали график отключения горячей воды из-за режима самоизоляции, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — рассказал Бирюков.

Каждый год горячую воду в домах отключают после окончания отопительного сезона, который стандартно завершается в конце апреля — начале мая.

Заммэра напомнил, что узнать график отключения горячей воды по своему адресу жители столицы могут на информационных ресурсах правительства столицы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Во избежание распространения коронавируса в Москве введен режим самоизоляции.