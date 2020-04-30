Названы сроки отключения отопления в Москве
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Заммэра столицы Петр Бирюков заявил, что отопление исчезнет из квартир москвичей примерно 6-7 мая. Об этом он сказал в интервью «Российской газете».
По его словам, теплая погода в Москве ожидается уже к 1 мая. В связи с этим планируется, что подача тепла в жилые дома города прекратится 6-7 мая.
В настоящее время, по данным Бирюкова, уже идет подготовка к следующему отопительному сезону.
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