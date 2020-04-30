Выбраны проекты монумента Советскому солдату для установки в регионах

Творческий совет Российского военно-исторического общества (РВИО) выбрал три лучших проекта монумента Советскому солдату. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РВИО.

Новые скульптуры появятся в разных регионах России на воинских мемориалах и придут на смену установленным в 70-х годах прошлого века старым памятникам.

Выбранные работы выполнят в традициях советского монументального искусства. Лица воинов будут иметь черты известных героев советских кинофильмов, такую идею подал председатель творческого совета РВИО кинорежиссер Андрей Кончаловский.

Соответствующий конкурс проводился с 1 августа 2019 года. Экспертная комиссия рассмотрела 86 проектов из России, Белоруссии и Армении. Отмечается, что большую роль в выборе итоговых вариантов играло онлайн-голосование среди граждан, которое проходило на платформе «Памятное место».

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