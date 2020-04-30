В Подмосковье выявлено более 2 тысяч заболевших COVID-19 из других регионов

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Более 2 тыс. случаев заболевания коронавирусом выявлено с начала пандемии в Подмосковье у граждан из других регионов, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

«За все время в Подмосковье было более 2 000 случаев заболевания у граждан не из Московской области. Из них 1 019 человек из Москвы», — сказано в сообщении.

По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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