Собянин: Мишустин регулярно сдавал анализы и избегал лишних контактов
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Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал информацию о заражении коронавирусом премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Собянин отметил, что Мишустин регулярно сдавал анализы и избегал лишних контактов.
«Ничего в этом хорошего абсолютно нет, это просто сигнал, что всем нам — давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас все замечательно, что мы тут все прошли проблемы и давайте все тут погуляем, походим», — сказал Собянин.
Он отметил, что такая позиция не закончится «ничем хорошим».
Ранее премьер Мишустин заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что у него обнаружен коронавирус.