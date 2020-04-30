Москвичам пообещали снизить ограничения в случае улучшения ситуации с COVID-19

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В Москве снимут ограничения, введенные из-за коронавируса, если ситуация с инфекцией будет улучшаться. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в эфире «Россия 24».

По его словам, московские власти адекватно и быстро примут меры по снижению режима самоизоляции, но для этого необходимо увидеть улучшения.

«Но пока этого не происходит, нужно набраться мужества и терпения», — добавил чиновник.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, число инфицированных в России превысило 106 тыс., выздоровели более 11,6 тыс. пациентов, а умерли — 1073.

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