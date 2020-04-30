Собянин объявил о возможном выходе Москвы на пик по заболеваемости коронавирусом

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица, вероятно, уже вышла на пик по числу зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Знаете, есть какое-то благодушное ощущение, что мы вышли на пик заболеваемости и дальше нас ждет спад», — начал мэр.

По его оценкам, ситуация c COVID-19 за последние 5-7 дней стабилизировалась. «Каждый день 2,5-3 тыс. заболевших, нет такого, чтобы рост», — отметил чиновник.

Однако, как считает Собянин, Москва пока прошла только четверть пути в борьбе с вирусом.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, число инфицированных в России превысило 106 тыс., выздоровели более 11,6 тыс. пациентов, а умерли — 1073.

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