В ООН предвидят еще множество смертей от коронавируса

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Генсек ООН Антониу Гутерреш полагает, что коронавирусная инфекция унесет еще много жизней прежде чем оставить мир в покое, цитирует его РИА «Новости».

После заражения инфекцией в мире скончались более 200 тыс. человек. Однако, как считает Гутерреш, это число не предел.

«Последует еще много смертей, особенно в местах, меньше всего способных к борьбе», — предположил он.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В мире заражены вирусом свыше 3,2 млн человек, при этом выздоровели более 1 млн, а скончались — 231 251.

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