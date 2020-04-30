Во Владимирской области медиков будут страховать от заражения коронавирусом
Медиков Владимирской области начнут страховать от заражения коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального заксобрания.
Речь идет о действующем с 2008 года законе о социальных гарантиях сотрудникам государственных медицинских организаций, деятельность которых связана с угрозой жизни и здоровью.
Новой поправкой в данный закон вводится отдельный страховой случай — заражение COVID-19.
Поправка предполагает повышенную выплату в размере 50 тыс. руб.
По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения новым коронавирусом, из них 669 — во Владимирской области. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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