Самоизоляция научила состоятельных людей стирать и убирать

Во время самоизоляции богатым жителям Великобритании пришлось самостоятельно убирать в доме и стирать вещи. Об этом журналу The Times рассказала руководитель лондонской компании в сфере бытового обслуживания Люси Челленджер.

По словам женщины, богатые клиенты обращаются в ее компанию за советами из-за отсутствия горничных и уборщиков.

«Одна женщина позвонила нам по телефону, чтобы узнать, как поменять рулон туалетной бумаги. Другая богатая клиентка обратилась к специалистам за помощью в стирке белья», — рассказала Челленджер.

Наибольшее затруднение вызывает смена постельного белья, глажка и мытье ванны.

«Иногда бывают совсем катастрофические случаи. Например, богатый клиент пытался использовать мочалку для чистки эмалированной ванны», — поделилась британка и добавила, что многие богачи жаловались на свои большие дома, требующие тщательного ухода.