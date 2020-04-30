Попова: любое нарушение карантина отодвигает РФ от снятия ограничений

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что любое нарушение карантинного режима отодвигает сроки снятия ограничений, введенных в России из-за коронавируса, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«Мы тем быстрее приблизимся к возможному снятию ограничений, чем лучше мы будем соблюдать эти ограничения сегодня», — отметила Попова.

Она рекомендовала не забывать защищать руки и лицо, использовать медицинскую маску и соблюдать пока режим самоизоляции.

По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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