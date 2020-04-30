Аттестацию медработников в России приостанавливают из-за коронавируса

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В России приостанавливают проведение аттестации медработников на получение квалификационной категории. Соответствующий указ Минздрава был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Проведение аттестации, согласно документу, было приостановлено до 2021 года.

Данное решение было принято из-за пандемии коронавируса нового типа COVID-19.

«Приказываю: приостановить проведение аттестации медицинских работников и фармацевтических работников на получение квалификационной категории», — говорится в тексте приказа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.