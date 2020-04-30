Синоптики заявили о возвращении снега на майские праздники в ряд регионов РФ

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Синоптики ожидают на майских праздниках возвращение мокрого снега в регионы Приволжья, на Северный Кавказ и большую часть юга России, сообщили в Росгидромете.

Неустойчивая погода с дождями, сильным ветром, а также грозами, вероятна из-за серии циклонов на юго-западе Сибирского федерального округа: в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также на Алтае.

По расчетам Росгидромета, 4–5 мая погода в Москве и Подмосковье существенно не изменится.

«Начало последнего месяца весны в столичном регионе ожидается теплым, температура воздуха будет расти ежедневно», — добавили в пресс-службе Росгидромета.

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