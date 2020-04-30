Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе
В Севастополе скончался первый пациент с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
По его словам, умерший помимо того, что был инфицирован COVID-19, страдал и онкологическим заболеванием. «У него был осложненный анамнез», — цитирует чиновника ТАСС.
Известно, что пациент был госпитализирован в больницу Даши Севастопольской. По словам губернатора, в настоящее время выясняется окончательная причина смерти человека.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, число инфицированных в России превысило 106 тыс., выздоровели более 11,6 тыс. пациентов, а умерли — 1073.
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