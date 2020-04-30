Интерпол заподозрил участие сервисов доставки еды в транспортировке наркотиков

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Криминальные структуры могут использовать водителей служб по доставке еды в целях транспортировки наркотиков и запрещенных товаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на релиз штаб-квартиры Интерпола в Лионе.

В заявлении говорится, что задержания на данном основании уже были проведены в Ирландии, Великобритании, а также Испании и Малайзии.

В связи с этим Интерпол распространил «пурпурное уведомление» о появлении нового метода транспортировки запрещенных веществ для 194 стран-членов организации.

«Доставщики могут быть соучастниками или невольными звеньями в транспортировке наркотиков», — уточняется в релизе.

Так, некоторые работники службы доставки добровольно осуществляли работу на криминальные организации с целью финансовой выгоды, а другие злоумышленники специально переодевались в сотрудников доставки.

Кроме того, курьеры становились жертвами криминального наркотического бизнеса. Так, в Малайзии работник пришел в полицию после получения заказа на доставку лепешки, вес которой достигал 11 кг.