Нарушивший в Москве самоизоляцию «гонщик» оказался водителем такси

Мужчины, которых в Москве правоохранители со стрельбой задержали за нарушение режима самоизоляции, оказались мигрантами, один из них был за рулем автомобиля, маркированным как «Яндекс.Такси». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Ранее в столице сотрудники ГИБДД открыли огонь по автомобилю, водитель которого не остановился, когда у него и пассажира хотели проверить документы, и попытался скрыться.

Отмечается, что водитель при задержании признался, что он не говорит по-русски и нуждается в переводчике.

На нарушителя были составлены протоколы по статьям о нарушении ПДД и неповиновении сотруднику полиции.

Также на обоих мужчин составили протоколы по статье Кодекса административных правонарушений Москвы «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города ».

Водителя арестовали на 15 суток. Автомобиль эвакуировали в отдел полиции по району Лефортово.

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