ВОЗ: наличие антител не исключает возможность заражения коронавирусом

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что наличие антител у человека не означает его защиту от заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что в организации нет данных об отсутствии возможности повторного заражения коронавирусом при наличии у человека антител.

Она подчеркнула, что антитела также могут не защищать организм от инфекции и в случае отсутствия мутации коронавируса.

«Мы не знаем, насколько антитела, которые развиваются при контакте с вирусом, будут защищать в будущем от инфекции», — заключила Вуйнович.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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