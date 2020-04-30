<img src="//img.gazeta.ru/files3/945/12151945/upload-RIAN_5737047.HR-pic905-895x505-44065.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост числа заболевших коронавирусом в России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Ситуация в России действительно лучше, чем в ряде европейских стран. Растет количество инфицированных из-за всемирной пандемии. Да, пока действительно фиксируется рост. Для того, чтобы этот рост купировать и вывести тенденцию в отрицательные цифры, принимаются самые энергичные меры», — сказал Песков.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом, умерли 1 073 человека, вылечились 11 619.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.