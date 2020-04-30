В Москве полицейские со стрельбой задержали пытавшегося скрыться водителя

В Москве сотрудники ГИБДД открыли огонь по автомобилю, водитель которого не остановился, когда у него хотели проверить документы, и попытался скрыться. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Отмечается, что инцидент произошел на шоссе Энтузиастов.

Известно, что водитель Hyundai Solaris попытался оторваться от преследования и неоднократно нарушил правила дорожного движения, тем самым создавая угрозу жизни других автомобилистов.

Сотрудники полиции несколько раз предупредили нарушителя, но в конечном счете открыли по машине огонь. Когда у автомобиля повредилось колесо, водитель остановился.

В транспортном средстве находились водитель и пассажир, оба приезжие из ближнего зарубежья.

В отношении водителя составили административные протоколы. Также ему избрали меру пресечения в виде административного ареста на пять суток, его машину эвакуировали в ОВД «Лефортово».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,2 млн.

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