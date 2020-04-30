В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки

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В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.

Отмечается, что полиция задержала женщину в неадекватном состоянии около шести утра. Потерпевшая отказалась говорить с сотрудниками и была доставлена в участок.

Позже в полицию обратился 40-летний мужчина, обнаруживший в соседней комнате обезглавленное тело 13-летней племянницы.

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