В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки
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В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Отмечается, что полиция задержала женщину в неадекватном состоянии около шести утра. Потерпевшая отказалась говорить с сотрудниками и была доставлена в участок.
Позже в полицию обратился 40-летний мужчина, обнаруживший в соседней комнате обезглавленное тело 13-летней племянницы.
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