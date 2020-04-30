Собравшему для медиков £30 млн ветерану исполнилось 100 лет

Том Мур прославился благодаря тому, что в начале апреля начал сбор средств в помощь Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Тогда еще 99-летний ветеран объявил сбор средств в пользу медиков, борющихся с коронавирусом. Чтобы привлечь внимание к акции, передвигающийся при помощи ходунков капитан Мур взял на себя обязательство каждый день десять раз обходить вокруг своего дома.

Обозначенную в качестве цели £1000 он собрал за четыре дня, но внимание к его призыву жертвовать в пользу врачей продолжало расти, и пожилой англичанин не остановился и прошел в итоге 200 кругов. К своему столетнему юбилею Томас Мур собрал уже £30 млн.

За эти несколько недель ветеран стал национальным кумиром. К его юбилею британская почта создала специальный почтовый штемпель для гашения марок, на котором сказано: «Счастливого 100-го дня рождения, капитан Томас Мур, – герой, собравший деньги для NHS».

Вместе с певцом Майклом Болом он записал через Zoom версию песни «Youʼll Never Walk Alone» (Ты никогда не будешь гулять один). Композиция за неделю стала самым продаваемым синглом Великобритании. А Мур стал самым пожилым исполнителем, когда-либо возглавлявшим этот чарт.

Как сообщает «Би-би-си», ко дню рождения англичанин уже получил более 125 тысяч поздравительных открыток. А сегодня над домом капитана Мура в его честь пройдет небольшой воздушный парад.

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