Мэр Усть-Кута завил о политическом характере лесных поджогов
Мэр Усть-Кута Александр Душин заявил, что поджоги на его участках носят политических характер, сообщает РИА «Новости».
«Это история носит чисто политический окрас, чтобы опорочить меня и «Единую Россию»», - заявил он.
В сентябре текущего года должны пройти выборы на пост главы Усть-Кутского района. Основными претендентами являются действующая глава Тамара Климина от партии ЛДПР и Душин от «Единой России». По словам мэра, конкуренты пытались дискредитировать его кандидатуру и для этого подожги лес.
Ранее стало известно, что в окрестностях Усть-Кута местные жители поймали поджигателей леса. Мэр заявил, что поджигателями оказались местные чиновники, они были задержаны в аэролодке, в которой находились три канистры с бензином.
Правоохранительные органы обнаружили ранее пропавших чиновников администрации подозреваемых в попытке поджога леса. Первый вице-мэр муниципалитета Михаил Барс госпитализирован, его избили, а пресс-секретаря районной мэрии Екатерину Анисимову пытались утопить.
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