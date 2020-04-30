Подмосковье выдало более 13 миллионов цифровых пропусков
Жители Подмосковья оформили более 13,3 миллиона пропусков с 15 апреля, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что 11,9 миллиона оформили физические, 1,4 миллиона — юридические лица.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о продлении самоизоляции и пропускного режима до 11 мая.
В России коронавирусом заразились 106 тысяч, скончались 1 073 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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