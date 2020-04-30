Инфекционист призвал россиян соблюдать самоизоляцию на майских праздниках

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Если россияне нарушат самоизоляцию на майских праздниках, то возможен новый виток коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника Центра инфекционных заболеваний ЦКБ управделами президента Георгия Сапронова.

«Впереди майские праздники, и если мы не хотим иметь серьезный виток по заболеваемости, прошу вас соблюдать карантин, прошу вас соблюдать все те меры, о которых так много говорят... Поэтому от того, как мы проведем эти майские праздники, многое зависит — будет ли еще дополнительный всплеск заболеваемости или нет», — сказал Сапронов.

Инфекционист уточнил, что заболевание тяжелее, чем думали сначала, потому что вирус поражает как молодых, так и взрослых людей.

В России коронавирусом заразились 99 тысяч, скончались 972 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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