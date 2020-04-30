Инфекционист призвал россиян соблюдать самоизоляцию на майских праздниках
Если россияне нарушат самоизоляцию на майских праздниках, то возможен новый виток коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника Центра инфекционных заболеваний ЦКБ управделами президента Георгия Сапронова.
«Впереди майские праздники, и если мы не хотим иметь серьезный виток по заболеваемости, прошу вас соблюдать карантин, прошу вас соблюдать все те меры, о которых так много говорят... Поэтому от того, как мы проведем эти майские праздники, многое зависит — будет ли еще дополнительный всплеск заболеваемости или нет», — сказал Сапронов.
Инфекционист уточнил, что заболевание тяжелее, чем думали сначала, потому что вирус поражает как молодых, так и взрослых людей.
В России коронавирусом заразились 99 тысяч, скончались 972 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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