СЖР предлагает ООН принять декларацию защиты прав журналистов

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Союз журналистов России (СЖР) намерен инициировать принятие декларации прав журналистов на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу союза Владимира Соловьева.

Соловьев отметил достаточно большое число ситуаций, в которых нарушаются права журналистов российских средств массовой информации за рубежом и создаются препятствия для их работы.

В сложившихся условиях СЖР совместно с руководством Международной федерации журналистов планирует впервые в истории на Генеральной ассамблее ООН провести для принятия декларацию защиты прав журналистов, заявил Соловьев.