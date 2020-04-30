Глава одного из районов Чечни заразился коронавирусом

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У главы Урус-Мартановского района Чеченской республики Валида Абдурешидова выявлен коронавирус нового типа, сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Абдурешидов заразился при ликвидации вспышки коронавиурсной инфекции в селе Гойты, написал Кадыров. В настоящее время глава района находится на лечении в Республиканскую клиническую больницу имени Эпендиева.

По последним данным, в России зафиксировано 99 399 случаев заражения коронавирусом, из них 972 — с летальным исходом. За все время пандемии в России от коронавирусной инфекции излечились 10 286 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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