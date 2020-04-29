Число выздоровевших от COVID-19 превысило число погибших в Израиле

<img src="//img.gazeta.ru/files3/139/13056139/AP_20098473235571-pic905-895x505-49569.jpg">

Количество выздоровевших после заражения коронавирусом в Израиле превысило число погибших, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минздрава страны.

По данным ведомства, общее число зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19 в Израиле к настоящему моменту составляет 15 834, из них выздоровели 8 233 пациентов.

За последние сутки на территории Израиля выявили 52 новых заболевших. Число пациентов в тяжелом состоянии сократилось до 115. С начала пандемии погибли 215 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Попова: масштабного тестирования на антитела к COVID-19 не планируется

— Мурашко заявил, что в России ни один новорожденный не заразился коронавирусом

— Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса