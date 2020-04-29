Число выздоровевших от COVID-19 превысило число погибших в Израиле
Количество выздоровевших после заражения коронавирусом в Израиле превысило число погибших, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минздрава страны.
По данным ведомства, общее число зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19 в Израиле к настоящему моменту составляет 15 834, из них выздоровели 8 233 пациентов.
За последние сутки на территории Израиля выявили 52 новых заболевших. Число пациентов в тяжелом состоянии сократилось до 115. С начала пандемии погибли 215 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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