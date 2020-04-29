Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

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Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала «Россия-24» рассказал о «коварности» новой коронавирусной инфекции.

По его словам, течение заболевания может неожиданно «сменить курс». Так, кажущееся выздоровление может прерваться новой волной симптомов.

В связи с этим свойством вируса Мурашко рекомендует крайне внимательно следить за состоянием пациента, чтобы вовремя откорректировать терапию.

Глава ведомства также подчеркнул, что взаимодействие пациента и врача является важнейшим элементом эффективного лечения.

В России на данный момент зарегистрировано 99 399 случаев заражения коронавирусом, 972 человека умерли, 10 286 вылечились.

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