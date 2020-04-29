Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому гражданам России, у которых также есть паспорт другой страны, разрешается выехать за границу. Соответствующий документ размещен на сайте российского правительства.

Согласно постановлению, данным категориям людей позволят пересечь границу «для однократного выезда из Российской Федерации к месту постоянного проживания». Такие же правила распространяются на тех, у кого есть вид на жительство или другой документ, подтверждающий постоянное проживание за рубежом.

До настоящего времени из-за пандемии коронавируса покидать Россию разрешалось только иностранцам.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился полностью закрыть границы России для предотвращения новых вспышек коронавируса на территории страны. Исключения были сделаны для жителей ДНР и ЛНР, дипломатов и тех, кто выезжает за рубеж в связи со смертью близкого родственника.

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