Начальника нижегородского УГИБДД нашли мертвым

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Начальник управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

«Двадцать девятого апреля было обнаружено тело начальника УГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского», — говорится в сообщении пресс-службы. Там также отмечается, что Ржевский находился в очередном отпуске.

Руководство ГУ МВД инициировало служебную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее появилась информация, что заместитель Ржевского Алексей Сатов был помещен под домашний арест из-за превышения полномочий.

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