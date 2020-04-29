Начальника нижегородского УГИБДД нашли мертвым
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Начальник управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
«Двадцать девятого апреля было обнаружено тело начальника УГИБДД по Нижегородской области Павла Ржевского», — говорится в сообщении пресс-службы. Там также отмечается, что Ржевский находился в очередном отпуске.
Руководство ГУ МВД инициировало служебную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее появилась информация, что заместитель Ржевского Алексей Сатов был помещен под домашний арест из-за превышения полномочий.
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