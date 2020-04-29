Источник: в Москве мужчина откусил ухо покупателю в магазине
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В Москве в магазине в ходе конфликта с охранником мужчина откусил ухо вмешавшемуся покупателю, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Поступило сообщение о нанесении телесных повреждений. На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка», — сообщает столичное ГУ МВД.
По информации источника, посетитель начал конфликт с охранником. У вмешавшегося покупателя было откушено ухо.
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