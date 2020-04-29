Источник: в Москве мужчина откусил ухо покупателю в магазине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/799/12735799/RIAN_5981628.HR-pic905-895x505-88108.jpg">

В Москве в магазине в ходе конфликта с охранником мужчина откусил ухо вмешавшемуся покупателю, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение о нанесении телесных повреждений. На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка», — сообщает столичное ГУ МВД.

По информации источника, посетитель начал конфликт с охранником. У вмешавшегося покупателя было откушено ухо.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мужчине откусили ухо во время празднования дня рождения в Москве

— Школьник случайно выстрелил девочке в ухо из травматики в Красноярске