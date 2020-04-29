Минздрав Турции заявил о прохождении пика COVID-19
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика к настоящему моменту прошла пик распространения COVID-19, сообщает РИА «Новости».
«Уровень летальности от коронавируса в Турции является самым низким в Европе. Пик пандемии в стране прошел», — сказал глава минздрава.
По словам министра, в стране ожидается спад прироста заболевших уже в ближайшее время.
По информации турецкого минздрава, около 60% всех зараженных коронавирусом проживает в Стамбуле, около 6% от инфицированных составляют медики.
В настоящее время в Турции зафиксировано 114 тыс. случаев заражения COVID-19, погибли около 3 тыс. человек, а выздоровели более 38 тыс. пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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