Минздрав Турции заявил о прохождении пика COVID-19

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Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика к настоящему моменту прошла пик распространения COVID-19, сообщает РИА «Новости».

«Уровень летальности от коронавируса в Турции является самым низким в Европе. Пик пандемии в стране прошел», — сказал глава минздрава.

По словам министра, в стране ожидается спад прироста заболевших уже в ближайшее время.

По информации турецкого минздрава, около 60% всех зараженных коронавирусом проживает в Стамбуле, около 6% от инфицированных составляют медики.

В настоящее время в Турции зафиксировано 114 тыс. случаев заражения COVID-19, погибли около 3 тыс. человек, а выздоровели более 38 тыс. пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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