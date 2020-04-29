Режим обязательного ношения масок введут в Самарской области с 1 мая

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Жителей Самарской области с 1 мая обяжут выходить на улицу только при наличии медицинской маски из-за пандемии коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в своем Telegram-канале.

«С 1 мая в Самарской области вводится масочный режим. Это решение принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией», — заявили в оперштабе.

Авторы сообщения пояснили, что данные меры вводятся «по настоятельной рекомендации Роспотребнадзора». Контролировать наличие медицинских масок будут сотрудники полиции и Росгвардии. Их наличие во всех аптеках региона власти обещают обеспечить к 30 апреля.

В настоящее время в Самарской области зафиксировано 327 случаев заражения коронавирусом, 33 человека выздоровели, пятеро погибли.

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