Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Кураева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева за оскорбление памяти умершего настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерея Александра Агейкина. Соответствующий указ предстоятеля Русской православной церкви опубликован в среду на сайте Московской городской епархии.

«В связи с публичным оскорблением вами памяти <...> протоиерея Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия протодиакона вызвали возмущение архиереев, клириков и мирян РПЦ.

«Учитывая ваши предыдущие деяния, <...> вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом», — отмечено в документе.

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