Москалькова: искажение истории Второй мировой войны угрожает правам человека

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что попытки исказить правду о Второй мировой войне угрожают миру и правам человека. Об этом сообщает RT.

Она подчеркнула, что нельзя допустить, чтобы военных преступников, осужденных Нюрнбегским и Токийским трибуналами, называли «жертвами».

«Оправдание и героизация жестокости и бесчеловечности неизбежно реанимируют идеологию фашизма», — заявила омбудсмен в ходе онлайн-заседания Евразийского альянса омбудсменов.

Евразийский альянс омбудсменов, в который входят представители России, Армении, Ирана, Киргизии, Монголии, Сербии и Таджикистана, существует с 2017 года.

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