В Кении изолировали один из крупнейших лагерей беженцев в мире из-за COVID-19

Министр внутренних дел Кении Фред Матианг из-за распространения коронавирусной инфекции в стране запретил выезд и въезд в один из крупнейших лагерей беженцев в мире. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Ограничения коснулись комплекса Дадааб, где живут порядка 217,5 тысячи человек, а также лагерного комплекса Какума, где находятся более 196 тысяч человек, согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Отмечается, что ограничения на въезд и выезд начнут действовать в среду, 29 апреля 2020 года.

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