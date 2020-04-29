В МО задержали подозреваемых в продаже более 100 поддельных аппаратов ИВЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Полицейские задержали в Московской области группировку, члены которой продавали поддельные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что среди задержанных есть организатор преступной группы.

Согласно предварительным данным, банде удалось продать свыше 100 поддельных аппаратов искусственной вентиляции легких.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Пензенская область планирует закупить 80 аппаратов ИВЛ

Под Москвой задержали воров икон