ФСБ раскрыла банду подпольных оружейников в 22 регионах России

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность подпольных оружейников в 22 регионах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что в результате совместной работы с сотрудниками МВД из незаконного оборота изъято 95 единиц огнестрельного оружия: автоматов, пистолетов-пулеметов, винтовок, карабинов и ружей, пистолетов и револьеров.

Кроме того, оперативники обнаружили 17 кг взрывчатых веществ и 550 взрывателей, более 5 тыс. патронов, 167 артиллерийских боеприпасов, 16 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Пресечена деятельность 7 подпольных мастерских, работники которых переделывали оружие под боевое и изготавливали взрывчатые вещества.

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