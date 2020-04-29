В Москве появятся госпитали для долечивания пациентов с COVID-19

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы приняли решение начать подготовку к развертыванию еще 10 тысяч коек для размещения пациентов. Об этом пишет РИА «Новости».

Они будут образовываться на базе медицинских госпиталей, строящихся при основных клинических учреждениях.

Уточняется, что эти места будут применяться для долечивания пациентов. Их использование будет зависеть от динамики развития ситуации с COVID-19.

Собянин добавил, что список конкретных объектов будет уточнен после окончательной проработки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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