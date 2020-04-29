В Армении зафиксировано 1932 случая заражения COVID-19

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За минувшие сутки в Армении выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 1 932. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний при минздраве республики.

Отмечается, что скончались от инфекции 30 пациентов. Вылечились 900 человек.

В настоящее время на лечении находятся 1 тысяча пациентов.

В общей сложности в стране проведено 20 189 тестов на определение COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 93 558 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,1 млн.

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