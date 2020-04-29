«Самоизолироваться» на работе готовы около 30% россиян

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Около трети россиян готовы оставаться на рабочем месте до конца периода самоизоляции при наличии условий для питания и медицинского обслуживания на территории работодателя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование.

Так, больше всего самоизоляцию на работе готовы провести сотрудники в возрасте от 45 лет — 34% опрошенных.

Кроме того, большую долю согласных «самоизолироваться» составили мужчины (36%), а доля женщин, которые выбрали положительный ответ, составила 23%.

Согласно исследованию, режим самоизоляции проводят на работе уже 6% россиян, среди которых 8% сотрудников старше 45 лет.

Также 27% работников заявили, что отказались бы от проведения режима самоизоляции на рабочем месте, а еще 25% отметили отсутствие необходимых условий на рабочем месте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье и других российских регионах.