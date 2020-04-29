«Газпром» заявил об отсутствии планов на вывоз вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Осуществляющая работы на Чаяндинском месторождении в Якутии компания «Газпром добыча Ноябрьск» заявила, что не планирует вывоз вахтовых рабочих с объекта. Об этом сообщает РИА «Новости».
В компании отметили, что на объекте был сформирован резерв работников на случай необходимости смены вахтового персонала.
«Вывоз работников ООО «Газпром добыча Ноябрьск», обеспечивающих в вахтовом режиме добычу газа на Чаяндинском месторождении, не планируется», — уточнили в компании.
28 апреля рабочие Чаяндинского месторождения вышли на митинг, на котором высказали недовольство санитарно-эпидемиологической обстановкой, условиями содержания и качеством питания. Рабочие также пожаловались на отсутствие средств индивидуальной защиты и ограничительных мер на фоне распространения заболевания. Кроме того, вахтовики написали открытое письмо, где сообщили, что их незаконно удерживают во ВЗиСе [временные здания и сооружения] около объекта.
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