Около 100 лесных пожаров ликвидированы в РФ за сутки
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За минувшие сутки в России ликвидированы 94 лесных пожара на площади более 22 128 тысяч гектаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на федеральную Авиалесоохрану.
Отмечается, что в ночь на 29 апреля в стране зафиксировали 92 лесных пожара на территории более 60,8 тысячи гектаров, по которым вели активное тушение.
Известно, что по большей части пожары происходили в Забайкалье (24 418 гектаров)
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