В Москве в среду ожидается до +16°С
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Облачная погода и до +16°С ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 29 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
По прогнозам синоптиков, предстоящим днем в столичном регионе также будет небольшой дождь, местами умеренный.
В Москве температура воздуха достигнет +12°С...+14°С , по области +16°С.
Ветер будет западный, северо-западный 7-12 м/c, местами порывы до 15-20 м/c. Атмосферное давление составит 734 мм ртутного столба.
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