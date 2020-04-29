В Москве в среду ожидается до +16°С

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Облачная погода и до +16°С ожидается в Москве и Подмосковье в среду, 29 апреля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, предстоящим днем в столичном регионе также будет небольшой дождь, местами умеренный.

В Москве температура воздуха достигнет +12°С...+14°С , по области +16°С.

Ветер будет западный, северо-западный 7-12 м/c, местами порывы до 15-20 м/c. Атмосферное давление составит 734 мм ртутного столба.

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