Жители Иркутской области заподозрили чиновников в поджоге леса
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В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса, передает Байкал 24.
По словам мэра Усть-Кута Александра Душина, поджигателями оказались местные чиновники. Он утверждает, что они были задержаны в аэролодке, в которой находились три канистры с бензином.
Сами задержанные утверждают, что снимали с квадрокоптера термоточки, информация о которых поступила в районную администрацию.
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