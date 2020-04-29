Жители Иркутской области заподозрили чиновников в поджоге леса

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В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса, передает Байкал 24.

По словам мэра Усть-Кута Александра Душина, поджигателями оказались местные чиновники. Он утверждает, что они были задержаны в аэролодке, в которой находились три канистры с бензином.

Сами задержанные утверждают, что снимали с квадрокоптера термоточки, информация о которых поступила в районную администрацию.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил близкое к рекордному число лесных пожаров в России в апреле.

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