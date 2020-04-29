В США процесс по делу россиянина Никулина перенесли на июнь
Судебный процесс в Соединенных Штатах по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, перенесен на 1 июня из-за коронавируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на распоряжение судьи Уильяма Элсапа.
Процесс по данному делу открылся в марте, но через несколько дней был прерван из-за ситуации с коронавирусом. В результате его переносили уже несколько раз.
Очередная дата была утверждена по решению большинства присяжных.
Промежуточное заседание, на котором опять рассмотрят возможность начала суда в указанную дату, пройдет 26 мая.
Никулин был задержан в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества. В марте 2018 года Чехия выдала Никулина в США.
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