Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км

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На вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды зафиксирован пепловый выброс на высоту 3,5 км. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

С учетом ветра пепловый шлейф распространился на 10 км к юго-востоку от вулкана, сообщили спасатели.

В результате был установлен «оранжевый» код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

По данным ТАСС, в близлежащем городе Северо-Курильске зарегистрирован пеплопад. Однако, угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Вулкан Эбеко активизировался в ноябре 2016 года.

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