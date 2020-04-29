Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км
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На вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды зафиксирован пепловый выброс на высоту 3,5 км. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).
С учетом ветра пепловый шлейф распространился на 10 км к юго-востоку от вулкана, сообщили спасатели.
В результате был установлен «оранжевый» код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.
По данным ТАСС, в близлежащем городе Северо-Курильске зарегистрирован пеплопад. Однако, угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Вулкан Эбеко активизировался в ноябре 2016 года.
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