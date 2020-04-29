СМИ: в Армении убийство спровоцировало массовые беспорядки и самосуд
В городе Гавар, расположенном в 90 км к северо-востоку от столицы Армении были убиты четыре человека, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
По их данным, сначала в результате перестрелки были убиты два человека, один из которых является следователем полиции. Двое нападавших скрылись на автомобиле, однако попали в ДТП, в результате чего были госпитализированы.
Тогда из Еревана в Гавар были направлены многочисленные силы полиции, которые взяли под контроль больницу, где находились пострадавшие в аварии.
Однако туда ворвались родственники и друзья одного из убитых, прорвали полицейские кордоны, нанесли ущерб имуществу больницы и совершили самосуд.
«Полиция не смогла им помешать», — сообщается в СМИ, отметив, что преступление было совершено в присутствии начальника полиции Армении.
По данным местного губернатора Гнела Саносяна, в больницу ворвались около 500 человек.