СМИ: в Армении убийство спровоцировало массовые беспорядки и самосуд

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В городе Гавар, расположенном в 90 км к северо-востоку от столицы Армении были убиты четыре человека, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, сначала в результате перестрелки были убиты два человека, один из которых является следователем полиции. Двое нападавших скрылись на автомобиле, однако попали в ДТП, в результате чего были госпитализированы.

Тогда из Еревана в Гавар были направлены многочисленные силы полиции, которые взяли под контроль больницу, где находились пострадавшие в аварии.

Однако туда ворвались родственники и друзья одного из убитых, прорвали полицейские кордоны, нанесли ущерб имуществу больницы и совершили самосуд.

«Полиция не смогла им помешать», — сообщается в СМИ, отметив, что преступление было совершено в присутствии начальника полиции Армении.

По данным местного губернатора Гнела Саносяна, в больницу ворвались около 500 человек.