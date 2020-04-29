Около 12 тысяч человек покинули дома в канадской провинции Альберта из-за половодья

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Порядка 12 тысяч человек из-за разлива рек были вынуждены покинуть свои дома в городе Форт-Макмюррей канадской провинции Альберта, передает телеканал CBC.

По его данным, половодье усилилось в воскресенье, 26 апреля, когда резко повысился уровень воды в реках Атабаска и Клируотер.

Глава местного управления по чрезвычайным ситуациям Скотт Дэвис рассказал, что в понедельник, 27 апреля, было проведено свыше 200 спасательных операций.

«Насколько я понимаю, это самое сильное половодье в регионе за последние 100 лет», — подчеркнул Дэвис.

Население города Форт-Макмюррей составляет около 66,5 тысячи человек.